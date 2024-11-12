CNN назвал причину отказа Мелании Трамп встречаться с Байденами

Об отказе Мелании Трамп встретиться с Джилл Байден рассказал телеканал CNN со ссылкой на источник. Жена будущего главы США сейчас занята презентацией своих мемуаров и не может выделить время для общения с президентской четой.
Как сообщают «Ведомости», приглашение на встречу с супругой действующего президента вручили Мелании Трамп на прошлой неделе. Одновременно Дональд Трамп получил приглашение от Джо Байдена.
Приглашение рассматривается как символический жест, демонстрирующий согласие действующего президента на добровольную передачу власти. Кроме того, своим гостеприимством и радушием чета Байденов могла скрыто упрекнуть избранного президента за его отказ в подобной встрече с ними в 2020 году.
Встреча Байдена и Трампа в Белом доме состоится 13 ноября. Действующий и избранный президенты будут общаться в Овальном кабинете.
Дональд Трамп победил в президентской гонке 5 ноября. Представитель республиканцев получил 312 голосов выборщиков. Его соперница, представительница партии демократов Камала Харрис, получила 226 голосов. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.