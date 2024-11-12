Axios узнал о проработке демократами стратегии по саботажу планов Трампа

Уходящий председатель прогрессивной фракции конгресса Прамила Джаяпал (демократ, Вашингтон) заявила порталу, что один из планов заключается в том, чтобы предложить ряд указов, которые президент Байден мог бы издать для «защиты существующих структур». Она также сказала, что законодатели работают над тем, чтобы «как можно скорее» задействовать средства из «Закона о снижении инфляции» и «Закона о чипах».