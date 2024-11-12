Axios узнал о проработке демократами стратегии по саботажу планов Трампа

Демократы в палате представителей (нижней палате конгресса) разрабатывают стратегию, которая позволит им помешать масштабным планам администрации избранного президента Дональда Трампа, пишет Axios со ссылкой на источники и опрошенных членов конгресса.
В настоящее время демократы имеют меньшинство в палате представителей (212 мест против 202 у республиканцев), но большинство в сенате (51 против 49). Однако по результатам прошедших выборов республиканцы с наибольшей вероятностью получат большинство в обеих палатах конгресса.
Как пишет Axios, многие демократы опасаются, что полный контроль Республиканской партии над конгрессом позволит Трампу свести на нет многие из успехов, достигнутых при администрации Джо Байдена. На этом фоне лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис (демократ от Нью-Йорка) уже рассказывает союзникам, как он готовится возглавить сопротивление Трампу.
Как рассказала Axios конгрессмен Делия Рамирес (демократ от Иллинойса), обсуждения сосредоточены на выяснении того, «в каких областях у нас есть полномочия защищать сообщества, которые, как мы знаем, пострадают больше всего в результате избрания Дональда Трампа».
Уходящий председатель прогрессивной фракции конгресса Прамила Джаяпал (демократ, Вашингтон) заявила порталу, что один из планов заключается в том, чтобы предложить ряд указов, которые президент Байден мог бы издать для «защиты существующих структур». Она также сказала, что законодатели работают над тем, чтобы «как можно скорее» задействовать средства из «Закона о снижении инфляции» и «Закона о чипах».
Член палаты представителей Грег Касар, вероятный преемник Джаяпал, заявил, что законодатели хотят гарантировать, что эти средства «начнут создавать рабочие места, прежде чем Трамп найдет способ просто отправить эти деньги своим друзьям». По его словам, демократы также планируют опереться на администрацию Байдена, чтобы ускорить оформление документов на гражданство и вид на жительство для иммигрантов.
Выборы в США состоялись 5 ноября. По последним данным, Трамп набрал 50,2% голосов, Камала Харрис — 48,1%. Однако у них значительный отрыв по числу выборщиков, которые определят главу государства 17 декабря: Трампу досталось 312 голосов, Харрис — 226. Для победы нужно 270.
О том, что Трамп с приходом в Овальный кабинет собирается отменить множество указов, подписанных Байденом, накануне заявила пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт. «Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и [вице-президент] Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», — сказала она. По ее словам, за первую неделю второго президентского срока Трамп подпишет «десятки указов».
В среду, 13 ноября, как ожидается, Байден и Трамп проведут встречу в Белом доме перед передачей власти. Советник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Байден обсудит с преемником внутренние и внешнеполитические вопросы, в том числе продолжение военной помощи Украине. По его словам, это станет ключевой темой встречи.