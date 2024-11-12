Mash: главу Суджанского района Курской области и его замов отправили в отставку

«После того, как главы Суджанского района не было в воскресенье, я всех глав районов приграничья приглашал к себе. Провел еще раз с ними беседу. Не первую. Настоятельно просил, чтобы каждый глава района, каждый глава сельсовета был на постоянной связи с людьми. Меня одного не хватит. Главы пытались вчера оправдываться, да не все в их силах. Но я вижу по реакции сегодняшнего зала, как обстоит эта работа. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от занимаемой должности», — заявил Смирнов.