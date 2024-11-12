Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите в Баку

— Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на глобальный водный цикл. На стихийные бедствия, связанные с водой, приходится более 80% всех природных катастроф. В нынешнем году Казахстан столкнулся с беспрецедентными наводнениями. Для оперативного реагирования в будущем и восстановления после подобных чрезвычайных происшествий мы внедряем комплексную систему управления рисками. Чтобы актуализировать водную повестку, в декабре этого года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники этого форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами. Сегодня Каспийское море находится под угрозой. Спасение самого большого озера в мире — это наша общая проблема, требующая долгосрочного международного сотрудничества. Мы поддерживаем инициативу Президента Ильхама Алиева по созданию Группы экспертов из прикаспийских государств. Наряду с этим Казахстан предпринимает конкретные шаги по сохранению Аральского моря, — добавил Президент.