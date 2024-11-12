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Bloomberg: кого Трамп пригласит в новую администрацию

Избранный президент Дональд Трамп начал выбирать кандидатов в свою новую администрацию. Он рассчитывает, что они будут проводить его политику «Америка прежде всего» в сфере пограничного контроля, внешних отношений, торговли и экономики. Кто эти претенденты, рассказывает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Список потенциальных кандидатов в администрацию Трампа по версии Bloomberg:

  • Марко Рубио: претендент на должность госсекретаря (должность аналогична российской должности министра иностранных дел. — Прим. ред.)

Рубио — бывший соперник Трампа, который позже стал одним из его главных сторонников в сенате. Лицом к лицу они встретились в 2016 году на праймериз Республиканской партии на пост президента.

Трамп во время дебатов высмеял Рубио, дав ему прозвище «маленький Марко». В ответ Рубио назвал Трампа «самым вульгарным» человеком, который когда-либо стремился стать президентом.

Но как только Трамп в 2016 году пришел в Белый дом, Рубио приложил все усилия, чтобы восстановить отношения. В 2024 году он уже активно агитировал за Трампа и помог его предвыборной кампании охватить латиноамериканские общины. В последний день гонки он даже выступил на митинге в Пенсильвании, представив Трампа на испанском языке.

Рубио разделяет позицию Трампа, который хочет как можно скорее положить конец военному конфликту на Украине.

«Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война на Украине может закончиться только путем урегулирования, только путем переговоров», — сказал Рубио в сентябрьской программе NBC.

Рубио является ярым критиком Китая, и технически из-за санкций ему запрещен въезд в Поднебесную.

Как и другие советники Трампа по внешней политике, он назвал Китай реальной угрозой.

В опубликованном в сентябре докладе он заявил, что США должны осознать серьезность проблемы, которую представляет Китай. «Коммунистический Китай — самый могущественный противник, с которым США сталкивались на памяти живущих», — отметил он в начале доклада.

Он поддерживает войну Израиля в Газе и его борьбу против «Хезболлы» в Ливане, а также является активным сторонником НАТО.

В сенате он работал в Комитете по разведке и в Комитете по международным отношениям.

Госдепартамент, где политические назначенцы руководят тысячами профессиональных сотрудников на дипломатической и государственной службе, будет играть ключевую роль в реализации мантры Трампа «мир через силу».

  • Майк Уолц: советник по национальной безопасности

Уолц — бывший «зеленый берет» (военнослужащий Сил специального назначения армии США. — Прим. ред.) и ветеран боевых действий в Афганистане. Будучи председателем комиссии по вопросам вооруженных сил в палате представителей, он критиковал Пентагон по многим темам — от преподавания расовой теории в военных институтах до завышенной цены на пакет металлических втулок для ВВС США.

Уолц считает Китай «большей угрозой» для США, чем любая другая страна.

  • Кристи Ноэм: министр внутренней безопасности

Ноэм — губернатор Южной Дакоты, которая когда-то была потенциальным кандидатом на пост вице-президента Трампа. Стала объектом жесткой критики после того, как в своей книге призналась, что застрелила свою 14-месячную собаку.

На новом посту она в первую очередь будет заниматься реализацией политики Трампа в области иммиграции, включая его обещание провести массовую депортацию нелегальных мигрантов.

  • Элиз Стефаник: посол США в ООН

Трамп описал Стефаник как «невероятно сильного, жесткого и умного бойца» в рамках его проекта «Америка прежде всего».

В 2020 году Стефаник в палате представителей голосовала против подтверждения победы Джо Байдена над Трампом и стала первым членом палаты представителей, который поддержал его в третьей попытке вернуться в Белый дом. О назначении Стефаник на пост постпреда при ООН Трамп заявил New York Post. Стефаник подтвердила изданию, что она приняла назначение.

  • Том Хоман: ответственный за контроль границ

Во время первого президентства Трампа Хоман курировал иммиграционную политику «нулевой терпимости», которая нарушила практику сохранения семей во время задержаний и депортаций.

В результате тысячи детей мигрантов остались без документов и были разлучены с членами семей, что вызвало широкую негативную реакцию.

О будущем назначении Хомана Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. Он написал, что Хоман неофициально станет «пограничным царем». Он будет отвечать за южную границу с Мексикой, северную границу с Канадой, за все морские границы и авиабезопасность. Кроме того, Хоман будет курировать «депортацию нелегальных мигрантов в страну их происхождения».

  • Сьюзан Уайлс: глава аппарата Белого дома

Трамп назвал Уайлс «снежной королевой», имея в виду ее самообладание. Она обеспечила стабильность, порядок и финансовую дисциплину в избирательную кампанию Трампа в 2024 году, которая оказалась гораздо более упорядоченной, чем его предвыборные гонки в 2016 и 2020 годах.

Уайлс станет первой женщиной, назначенной на должность главы администрации, и, вероятно, поможет разработать стратегию на первые 100 дней пребывания Трампа у власти.

  • Ли Зелдин: глава экологического ведомства США

Зельдина возглавлял защиту Трампа в деле об импичменте в палате представителей. В его задачи в новой должности войдут возобновление строительства новых терминалов для экспорта природного газа, поставленного на паузу администрацией Байдена; пересмотр границ национальных памятников, чтобы разрешить добычу полезных ископаемых и разработку месторождений полезных ископаемых, а также выход США из Парижского соглашения по климату. По мнению Трампа, Зелдин «обеспечит справедливые и быстрые решения по дерегулированию, которые будут приняты таким образом, чтобы высвободить мощь американского бизнеса, в то же время поддерживая самые высокие экологические стандарты».

По состоянию на 11 ноября, Трамп анонсировал четыре ключевых назначения в своей администрации: Стеваник, Уайлс, Хоман и Зелдин займут указанные выше посты.

Согласно BBC, потенциальными членами будущей администрации Трампа также называют миллиардера Илона Маска и Роберта Кеннеди-младшего.

Сенатор от Флориды Рик Скотт может стать главой большинства в сенате — его кандидатуру активно поддерживает Маск и другие сторонники Трампа. Они считают, что он поможет ускорить продвижение повестки дня избранного президента в верхней палате. Но Трамп пока не высказался по этому вопросу.

Скотт — бывший руководитель медицинской коммерческой организации и самый богатый из ныне действующих сенаторов.

Он считает, что его опыт предыдущей работы ему на пользу на руководящем посту в сенате. «Я бизнесмен, который добился успеха, занимаясь именно тем, что нам нужно делать в сенате», — заявил Скотт.

Никки Хейли и Майк Помпео, работавшие в первой администрации Трампа, не войдут в новую команду, заявил избранный президент.

Трамп Дональд