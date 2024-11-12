Bloomberg: кого Трамп пригласит в новую администрацию

Но как только Трамп в 2016 году пришел в Белый дом, Рубио приложил все усилия, чтобы восстановить отношения. В 2024 году он уже активно агитировал за Трампа и помог его предвыборной кампании охватить латиноамериканские общины. В последний день гонки он даже выступил на митинге в Пенсильвании, представив Трампа на испанском языке.