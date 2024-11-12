Лукашенко озвучил предложения по борьбе с изменением климата

«Пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах», — подчеркнул белорусский лидер.



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