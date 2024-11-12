«Пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах», — подчеркнул белорусский лидер.
«Стало только хуже». Лукашенко на всемирном саммите заявил о низкой эффективности по борьбе с изменением климата
Лукашенко озвучил предложения по борьбе с изменением климата
12 ноября, Баку /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите COP29 в Баку озвучил предложения для глобальных действий по борьбе с изменением климата, передает корреспондент БЕЛТА.
«Пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах», — подчеркнул белорусский лидер.