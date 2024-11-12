Лукашенко упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме

Отвечая на вопрос об общем впечатлении, Президент сказал: «Отвратительное. Я сказал тезисно, потому что из-за махрового бюрократизма Секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за три минуты скажешь. Все отчитываются, какие великие. А стало еще хуже. Я же назвал три войны, которые загрязняют атмосферу. Хуситов там давят неизвестно за что, на Ближнем Востоке война (перспективы большие втягивания еще других стран) и в Украине война. Это только крупные. А их более 50 — этих конфликтов. Это загрязняет прежде всего атмосферу. Я говорил об этом в Дубае (на предыдущем подобном саммите год назад. — Прим. БЕЛТА)».