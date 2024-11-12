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Лукашенко упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме

12 ноября, Баку /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Баку на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме в связи с регламентом на выступления, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Поскольку из-за такого махрового бюрократизма Секретариата ООН за три минуты практически сказать невозможно что-то, я ограничусь буквально несколькими предложениями», — сказал глава государства.

Дело в том, что на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата на сессии с участием глав государств установлен регламент на выступления в пределах трех минут.

«Пора от слов перейти к делу». Лукашенко озвучил предложения по борьбе с изменением климата Свою позицию Александр Лукашенко пояснил в кратком интервью журналистам после выступления. Он отметил, что организация саммита, который в этом году принимает Азербайджан, блестящая. «Это единственное, что можно оценить положительно. Но очень дорого», — отметил он.

Отвечая на вопрос об общем впечатлении, Президент сказал: «Отвратительное. Я сказал тезисно, потому что из-за махрового бюрократизма Секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за три минуты скажешь. Все отчитываются, какие великие. А стало еще хуже. Я же назвал три войны, которые загрязняют атмосферу. Хуситов там давят неизвестно за что, на Ближнем Востоке война (перспективы большие втягивания еще других стран) и в Украине война. Это только крупные. А их более 50 — этих конфликтов. Это загрязняет прежде всего атмосферу. Я говорил об этом в Дубае (на предыдущем подобном саммите год назад. — Прим. БЕЛТА)».

«И производители. Кто больше всего производит — англосаксы. Где они? Их нет. Где господин Макрон (Президент Франции. — Прим. БЕЛТА), который так пиарился на повестке этой — Парижское соглашение. Где он? Его сегодня нет даже. Они наплевательски к этому относятся. А это (на саммите. — Прим. БЕЛТА) — просто говорильня очередная», — добавил белорусский лидер. Главе государства также был задан вопрос, верит ли он в возможность остановить войны. «Действительность говорит об обратном. Поэтому я в это мало верю», — ответил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
ООН