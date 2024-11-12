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Санду обвинили в создании атмосферы прогрессирующего нацизма

Молдавский депутат обвинила Санду в создании атмосферы прогрессирующего нацизма.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду проводит политику, которая позволяет переписывать историю о Великой Отечественной войне и открывать памятники румынским солдатам, вторгшимся в Советский Союз в 1941 году, заявила депутат парламента Ирина Лозован.

Свыше 50 стран проголосовали в понедельник в третьем комитете Генассамблеи ООН против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, в том числе США, Канада, Украина, Великобритания, Германия, Франция, Грузия и Молдавия.

«Пока политика государства такая, у нас будут продолжать осквернять памятники, переписывать историю и унижать тех, кем мы должны гордиться — воинов-победителей, остановивших гитлеровцев. Наша президентка за последние 4 года создала атмосферу прогрессирующего нацизма. Чего стоила только ее предвыборная компания, во время которой с подачи (президента Майи) Санду открыли памятник “румынским героям”, вторгшимся в СССР летом 1941 года. С каких пор мы чтим память захватчиков?».

написала Лозован в своем Telegram-канале.

По ее словам, Молдавия предает память своих героев, отклоняя резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Депутат полагает, что виной всему представители правящей партии «Действие и солидарность», которые «публично разделяет молдаван на подлинных европейцев, и нечистых, полукровок». «От таких расово-политических исповедей недалеко до настоящей сепарации и геноцида. Я верю, что мы не скатимся до такого. Я верю в свою Родину, победившую нацизм, и в наших людей, которые чтут свою историю и предков», — подчеркнула Лозован.

Резолюция среди прочего «рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны». Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.