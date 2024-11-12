Санду обвинили в создании атмосферы прогрессирующего нацизма

По ее словам, Молдавия предает память своих героев, отклоняя резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Депутат полагает, что виной всему представители правящей партии «Действие и солидарность», которые «публично разделяет молдаван на подлинных европейцев, и нечистых, полукровок». «От таких расово-политических исповедей недалеко до настоящей сепарации и геноцида. Я верю, что мы не скатимся до такого. Я верю в свою Родину, победившую нацизм, и в наших людей, которые чтут свою историю и предков», — подчеркнула Лозован.