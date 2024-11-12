«Не подчиняются требованиям и оказывают сопротивление»: в Минобороны РК прокомментировали задержание призывников

— При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают им сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительные задержание и доставку. Призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при наличии — направляют для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва, — говорится в заявлении Минобороны РК.