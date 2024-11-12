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«Не подчиняются требованиям и оказывают сопротивление»: в Минобороны РК прокомментировали задержание призывников

В ведомстве призвали граждан соблюдать требования действующего законодательства и воздерживаться от распространения недостоверной информации.

Министерство обороны Казахстана объяснило, с чем связано принудительное задержание подлежащих призыву в армию казахстанцев, сообщает ИА El.kz.

В социальных сетях распространяются видео по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления.

В Минобороны отметили, что призыв на воинскую службу в стране осуществляется два раза в год, весной и осенью.

— В ходе призывных компаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещённых граждан в местные органы военного управления. Одновременно учёт граждан призывного возраста затруднён тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания в соответствии с действующим законодательством, — отметили в ведомстве.

По информации министерства, при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел.

— При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают им сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительные задержание и доставку. Призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при наличии — направляют для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва, — говорится в заявлении Минобороны РК.

В ведомстве напомнили, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность. А также призвали граждан соблюдать требования действующего законодательства и воздерживаться от распространения недостоверной информации.