Премьер Японии уснул во время собственного переизбрания

Ранее новый глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что Япония сохраняет курс на решение проблемы и стремится заключить с Россией мирный договор, в котором будет указан статус Курильских островов. Он подчеркнул, что Токио будет проводить внешнюю политику, основанную на своих национальных интересах, напомнив, что Япония и Россия «должны решать любые вопросы между собой как соседи».