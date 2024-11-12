СМИ: Тайвань тайно поставил Украине системы ПВО Hawk

О том, что Тайвань стал «одним из крупнейших спонсоров украинских ВВС», рассказал американский Forbes.
Информацию о передаче систем ПВО раскрыл экс-сотрудник Пентагона Тони Ху. Forbes отмечает, что сведения чиновника являются подтверждением данных о вероятной сделке по поставкам ПВО между Тайванем и Украиной. Сопровождали реализацию договоренности военные и политики США.
Журналисты издания предполагают, что после поставок Hawk общая структура сил ПВО Украины не изменилась. Новые установки заместили потери. Сейчас тайваньские системы ПВО могут составлять до 30% сил украинских ВВС.
Как сообщают «Ведомости», ракетный комплекс MIM-23 Hawk был поставлен на вооружение в 1960 году. Он предназначен для защиты от средств воздушного нападения противника, в том числе тактических ракет. Hawk отличается высокой надежностью, его легко эксплуатировать и буксировать. Еще одно его преимущество — возможность модернизации. Ракетная установка совместима с системой NASAMS, которая также используется украинскими войсками ПВО.
Система Hawk выпускается военно-промышленной компанией Raytheon. Сейчас на вооружении Украины стоит несколько продуктов оборонной компании: ЗРК NASAMS, Sea Sparrow, ракеты Excalibur, Sidewinder, HARM, ADM-160, ПТРК Javelin и TOW, ПЗРК Stinger и др.