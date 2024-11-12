СМИ: Тайвань тайно поставил Украине системы ПВО Hawk

Как сообщают «Ведомости», ракетный комплекс MIM-23 Hawk был поставлен на вооружение в 1960 году. Он предназначен для защиты от средств воздушного нападения противника, в том числе тактических ракет. Hawk отличается высокой надежностью, его легко эксплуатировать и буксировать. Еще одно его преимущество — возможность модернизации. Ракетная установка совместима с системой NASAMS, которая также используется украинскими войсками ПВО.