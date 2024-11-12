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СМИ: Тайвань тайно поставил Украине системы ПВО Hawk

Тайвань помог Украине усилить противовоздушную оборону. Власти республики скрыто передали Киеву до 15 установок системы меньшей дальности Hawk.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Dutch Ministry of Defence

О том, что Тайвань стал «одним из крупнейших спонсоров украинских ВВС», рассказал американский Forbes.

Информацию о передаче систем ПВО раскрыл экс-сотрудник Пентагона Тони Ху. Forbes отмечает, что сведения чиновника являются подтверждением данных о вероятной сделке по поставкам ПВО между Тайванем и Украиной. Сопровождали реализацию договоренности военные и политики США.

Журналисты издания предполагают, что после поставок Hawk общая структура сил ПВО Украины не изменилась. Новые установки заместили потери. Сейчас тайваньские системы ПВО могут составлять до 30% сил украинских ВВС.

Как сообщают «Ведомости», ракетный комплекс MIM-23 Hawk был поставлен на вооружение в 1960 году. Он предназначен для защиты от средств воздушного нападения противника, в том числе тактических ракет. Hawk отличается высокой надежностью, его легко эксплуатировать и буксировать. Еще одно его преимущество — возможность модернизации. Ракетная установка совместима с системой NASAMS, которая также используется украинскими войсками ПВО.

Система Hawk выпускается военно-промышленной компанией Raytheon. Сейчас на вооружении Украины стоит несколько продуктов оборонной компании: ЗРК NASAMS, Sea Sparrow, ракеты Excalibur, Sidewinder, HARM, ADM-160, ПТРК Javelin и TOW, ПЗРК Stinger и др.