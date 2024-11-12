В Баку прошла встреча Токаева с президентом Финляндии

Кроме того, в ходе беседы главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена успешная реализация совместных проектов с участием финских компаний в таких областях, как фармацевтика, промышленное машиностроение и инженерия.