В Баку прошла встреча Токаева с президентом Финляндии

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является надежным и проверенным партнером Казахстана в регионе Северной Европы и Европейском союзе в целом.
Кроме того, в ходе беседы главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена успешная реализация совместных проектов с участием финских компаний в таких областях, как фармацевтика, промышленное машиностроение и инженерия.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, взаимодействию в рамках многосторонних объединений. Президент Казахстана пожелал Финляндии успехов в председательстве в ОБСЕ.
По итогам переговоров президенты Казахстана и Финляндии достигли договоренности об обмене взаимными визитами, которые придадут новый импульс укреплению политического и экономического партнерства между Астаной и Хельсинки.
Затем Токаев встретился с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на Африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства.
По мнению главы государства, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.
В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность президенту Казахстана за возможность обсудить развитие двусторонних отношений.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время.