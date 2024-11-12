СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины

Отмечается, что последние годы Венгрия оставалась практически одна среди своих западных соседей в желании прекратить конфликт на Украине, и единственным, кто разделял ее точку зрения, был папа Франциск. Взгляды нового американского президента и руководства Венгрии совпадают по ряду проблем, в том числе в вопросах мира, поэтому появились новые возможности для сотрудничества, подчеркивается в тексте.