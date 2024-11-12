СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины

«Удивительная троица, состоящая из Дональда Трампа, правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и папы Франциска может положить конец надеждам на дальнейшую поддержку Украины», — говорится в материале.
Отмечается, что последние годы Венгрия оставалась практически одна среди своих западных соседей в желании прекратить конфликт на Украине, и единственным, кто разделял ее точку зрения, был папа Франциск. Взгляды нового американского президента и руководства Венгрии совпадают по ряду проблем, в том числе в вопросах мира, поэтому появились новые возможности для сотрудничества, подчеркивается в тексте.
После победы Дональда Трампа на выборах в США Виктор Орбан заявлял, что изоляция Венгрии завершилась, а среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование.