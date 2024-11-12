Земли бывшего военного городка в Челябинске выставили на аукцион

Речь идёт о земельных участках общей площадью 33,32 га в границах улиц Новосельской, Донбасской и Короленко. Здесь планируют построить не менее 190 тыс. кв. м жилья. Кроме многоквартирных домов на территории предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение.
Рядом с этой территорией построены три современных жилых комплекса, в 620 м находится Челябинский городской бор. До ближайшей остановки общественного транспорта — 450 м.
Заявки от застройщиков будут принимать до 10 февраля, итоги подведут 14 февраля. Начальная цена права заключения договора КРТ составляет 189,23 млн рублей. Победителю предстоит провести реновацию территории в течение 12 лет.
Проект комплексного развития территорий (КРТ) реализуют в семи городах Челябинской области: Челябинске, Копейске, Миассе, Златоусте, Снежинске, Магнитогорске и Аше. Под КРТ было выделено 30 территорий площадью 219 га с потенциалом 1 миллион 920 тысяч квадратных метров жилья. Это, как правило, ветхоаварийные дома, жильцы которых получают шанс на новые квартиры. В Челябинске для комплексного развития готовят 50 территорий, 25 из которых как раз застроены ветхими домами.