Земли бывшего военного городка в Челябинске выставили на аукцион

Проект комплексного развития территорий (КРТ) реализуют в семи городах Челябинской области: Челябинске, Копейске, Миассе, Златоусте, Снежинске, Магнитогорске и Аше. Под КРТ было выделено 30 территорий площадью 219 га с потенциалом 1 миллион 920 тысяч квадратных метров жилья. Это, как правило, ветхоаварийные дома, жильцы которых получают шанс на новые квартиры. В Челябинске для комплексного развития готовят 50 территорий, 25 из которых как раз застроены ветхими домами.