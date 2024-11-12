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Токаев встретился с лидером Гвинеи-Бисау

Глава государства провел встречу с Президентом Гвинеи-Бисау, передает DKnews.kz.

На полях 29-й конференции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Умару Сисоку Эмбало.

Президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства.

По мнению Главы государства, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.

В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность Президенту Казахстана за возможность обсудить развитие двусторонних отношений.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время.