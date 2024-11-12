МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах Грузии

КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Временный поверенный в делах Грузии в Кишиневе Давид Бочоришвили был вызван в министерство иностранных дел республики из-за призыва грузинского премьера Ираклия Кобахидзе расследовать проведение выборов президента Молдавии, сообщила пресс-служба молдавского министерства иностранных дел.
Международного расследования прошедших в Грузии парламентских выборов требуют оппозиционеры, которые не признают победу правящей «Грузинской мечты». О необходимости начала расследования сообщили также находящиеся в Тбилиси председатели комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что если речь идет о необходимости расследования проведения выборов, то нужно начать не с Грузии, а с Молдавии.
«Временный поверенный в делах Грузии в Молдавии Давид Бочоришвили был вызван сегодня в МИД в связи с серией недавних заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о Молдавии… Он был проинформирован о глубоком недовольстве молдавской стороны искаженной и непоследовательной манерой, в которой премьер-министр Грузии в своем публичном выступлении рассматривает вопросы европейской интеграции Молдавии и избирательного процесса в нашей стране».
В министерстве иностранных дел отметили, что в отношениях между Молдавией и Грузией должны преобладать сотрудничество и традиционная дружба.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.