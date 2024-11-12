Штрафы за пропаганду чайлдфри в России составят от 100 тыс. до 5 млн рублей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы о запретах «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Принятые законы, как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, «призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность». 20 ноября документы будут рассмотрены (и, вероятно, одобрены) Совфедом, заявил сенатор Андрей Клишас. После этого они поступят на подпись президенту.