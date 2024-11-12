Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о введении налога на добавленную стоимость для поставщиков ритуальных услуг. Кроме того, депутаты предлагают отменить поставщикам ритуальных услуг возможность применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
«Зеленский поставил захоронение украинцев на промышленный поток, продолжая придерживаться нечаянно оброненного американцами лозунга “войны до последнего украинца”».
По словам депутата, именно стремление остаться у власти и заработать как можно больше денег и движет руководством киевского режима, который так усердно ратует за продолжение боевых действий и без сожаления отправляет людей на верную гибель.
«Запад денежный краник уже немного прикрутил, в США вообще под вопросом дальнейшая помощь, поэтому украинские власти ищут уже внутренние резервы, чтобы таким кощунственным образом решить свои финансовые вопросы», — добавил парламентарий.