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Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Введение НДС на услуги похоронных бюро на Украине является для Владимира Зеленского и его окружения еще одним способом заработать на смертях сограждан. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о введении налога на добавленную стоимость для поставщиков ритуальных услуг. Кроме того, депутаты предлагают отменить поставщикам ритуальных услуг возможность применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

«Зеленский поставил захоронение украинцев на промышленный поток, продолжая придерживаться нечаянно оброненного американцами лозунга “войны до последнего украинца”».

сказал Шеремет

По словам депутата, именно стремление остаться у власти и заработать как можно больше денег и движет руководством киевского режима, который так усердно ратует за продолжение боевых действий и без сожаления отправляет людей на верную гибель.

«Запад денежный краник уже немного прикрутил, в США вообще под вопросом дальнейшая помощь, поэтому украинские власти ищут уже внутренние резервы, чтобы таким кощунственным образом решить свои финансовые вопросы», — добавил парламентарий.