Путин рассказал, что всегда внимательно наблюдает за работой Госдумы

Лидер «Единой России» в свою очередь сообщил президенту о том, что нижняя палата участвует в разработке бюджета и добавил, что это — непростой процесс. «Мы с правительством в одной упряжке. И вместе отвечаем и за успехи, и за провалы. Это без сомнений… Мы в этих условиях можем быть поддержаны людьми только в том случае, когда мы действительно действуем эффективно, и люди понимают, что в их интересах», — отметил глава ЕР (цитата по сайту Кремля).