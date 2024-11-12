Что предложил Мирзиёев на COP29 в Баку

«К 2030 году планируем сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов. К 2050 году готовы расширить эти обязательства. Намерены увеличить до 40 процентов долю “зеленой” энергетики. Создаем кластеры электромобилей и “зеленого” водорода, хабы солнечной и ветровой генерации. В рамках программы “Яшил макон” расширяем зеленое пространство. Вместе с соседними странами реализуем Региональную климатическую стратегию. В эти дни подпишем многостороннее соглашение о поставке “зеленой” энергии в Европу».