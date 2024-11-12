Reuters узнал, что Трамп сделает в первый день президентства

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп в первый день правления (инаугурация назначена на 20 января) предпримет «ряд исполнительных действий», направленных на усиление иммиграционного контроля и сворачивание основных программ действующего президента Джо Байдена по легальному въезду, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией.
По словам cобеседников агентства, эти меры дадут сотрудникам федеральной иммиграционной службы больше возможностей для ареста людей без судимостей, переброски войск на американско-мексиканскую границу и возобновления строительства пограничной стены.
Строительство металлической стены на границе США с Мексикой было одним из пунктов политики Трампа во время его первого президентства (2016−2021). Строительство началось в 2018 году. Пришедший на смену Трампу Байден заморозил строительство, однако прошлой осенью возобновил его.
Собеседники агентства уточняют, что Трамп также прекратит гуманитарные программы Байдена, которые позволяли мигрантам легально въезжать в США, что может побудить тех, у кого истекает срок действия разрешений, покинуть страну. В список приоритетных категорий могут внести иностранных студентов, которые поддерживают палестинскую исламистскую группировку ХАМАС и нарушили условия студенческих виз, рассказали источники. Один из них добавил, что иммиграционная служба сможет использовать для депортации военные вертолеты и обращаться к другим ведомствам за помощью.
Два собеседника Reuters сообщили, что Трамп намерен направить войска Национальной гвардии на границу и объявить чрезвычайное положение в стране в связи с нелегальной иммиграцией, чтобы высвободить средства для строительства пограничной стены. Приоритетом может стать строительство участка в штате Аризона, где губернатор Кэти Хоббс (демократ) выступает против принудительных мер в отношении мигрантов.
Также ожидается, что Трамп также проведет переговоры с Мехико о восстановлении своей программы «Оставайся в Мексике», которая требовала от лиц, не являющихся гражданами Мексики, ищущих убежища, оставаться в стране до тех пор, пока не будут рассмотрены их дела в США.
Иммиграционный чиновник времен первого президентского срока Трампа Марк Морган сказал, что все эти меры необходимо обсудить. Он уточнил, что не выступает от имени команды избранного президента.
Reuters сообщает, что, по оценкам министерства внутренней безопасности США, в 2022 году в стране насчитывалось 11 млн мигрантов без легального статуса, эта цифра могла увеличиться.
Associated Press напоминало, что Трамп пообещал в первый день президентства запустить «самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы убрать преступников». Республиканец говорил, что нацелен выдворить из страны 15−20 млн нелегальных мигрантов. Он заявлял, что «спасет каждый город и поселок», в котором есть мигранты, нарушающие закон. Потом, добавил Трамп, «вышвырнем их из нашей страны как можно быстрее».
The Wall Street Journal в мае написала, что советники и сторонники Трампа составляют подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Среди предлагаемых мер источники газеты назвали в том числе ускорение слушаний по предоставлению убежища, чтобы просителей могли скорее выслать, и отмену защиты от депортаций для сотен тысяч мигрантов, предоставленную администрацией Байдена.
11 ноября Трамп выбрал в качестве «царя границы» бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана. Он будет отвечать за надзор за иммиграцией, безопасность на море и в авиации и депортацию нелегальных мигрантов на родину.