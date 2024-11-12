Reuters узнал, что Трамп сделает в первый день президентства

Собеседники агентства уточняют, что Трамп также прекратит гуманитарные программы Байдена, которые позволяли мигрантам легально въезжать в США, что может побудить тех, у кого истекает срок действия разрешений, покинуть страну. В список приоритетных категорий могут внести иностранных студентов, которые поддерживают палестинскую исламистскую группировку ХАМАС и нарушили условия студенческих виз, рассказали источники. Один из них добавил, что иммиграционная служба сможет использовать для депортации военные вертолеты и обращаться к другим ведомствам за помощью.