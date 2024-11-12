В Башкирии на льготные лекарства направили 7 млрд рублей

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил региональному минздраву принять меры для своевременного обеспечения льготников.
По словам Андрея Назарова, в этом году финансирование увеличили на 700 млн рублей. Более 1,5 млрд рублей выделено из федерального бюджета, еще более 4,6 млрд — из регионального.
Из них более 1,82 млрд рублей направили на обеспечение 3654 пациентов с тяжелыми заболеваниями — им требуются дорогостоящие лекарственные препараты.
Более 200 пациентов республики обеспечиваются за счет средств Фонда поддержки детей с редкими заболеваниями «Круг добра». С начала года фонд выделил своим подопечным более 2,2 млрд. рублей.
Благодаря проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» продолжается обеспечение пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые катастрофы. В рамках данной программы обеспечиваются 24 160 пациентов.
Более 1500 детей обеспечены расходными материалами к системам непрерывного мониторинга глюкозы по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом». На эти цели направлено более 131 млн рублей.