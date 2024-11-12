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В Башкирии на льготные лекарства направили 7 млрд рублей

В Башкирии более 750 тысяч человек имеют право на льготные препараты, медицинские изделия, лечебное питание. В 2024 году на их нужды направлено 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил региональному минздраву принять меры для своевременного обеспечения льготников.

По словам Андрея Назарова, в этом году финансирование увеличили на 700 млн рублей. Более 1,5 млрд рублей выделено из федерального бюджета, еще более 4,6 млрд — из регионального.

Из них более 1,82 млрд рублей направили на обеспечение 3654 пациентов с тяжелыми заболеваниями — им требуются дорогостоящие лекарственные препараты.

Более 200 пациентов республики обеспечиваются за счет средств Фонда поддержки детей с редкими заболеваниями «Круг добра». С начала года фонд выделил своим подопечным более 2,2 млрд. рублей.

Благодаря проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» продолжается обеспечение пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые катастрофы. В рамках данной программы обеспечиваются 24 160 пациентов.

Более 1500 детей обеспечены расходными материалами к системам непрерывного мониторинга глюкозы по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом». На эти цели направлено более 131 млн рублей.

медицина