Кубань укрепляет торговые отношения с Китаем

— Развитие сотрудничества между нашим регионом и КНР носит стратегический характер. Китай — один из ключевых деловых партнеров во внешнеторговой сфере, по итогам прошлого года наш совокупный товарооборот увеличился на 25 процентов. Кроме того, КНР занимает второе место среди крупнейших стран-контрагентов по экспорту продукции, произведенной в Краснодарском крае. В основном это продукция АПК: масложировая продукция, масличные семена и плоды, мясо и пищевые мясные субпродукты. В рамках визита у нас запланирован ряд встреч в официальных и деловых кругах. Будем обсуждать не только вопросы развития торговли, но и привлечение инвестиций, реализацию совместных проектов, — отметил Александр Руппель.