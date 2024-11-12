Кубань укрепляет торговые отношения с Китаем

— Развитие сотрудничества между нашим регионом и КНР носит стратегический характер. Китай — один из ключевых деловых партнеров во внешнеторговой сфере, по итогам прошлого года наш совокупный товарооборот увеличился на 25 процентов. Кроме того, КНР занимает второе место среди крупнейших стран-контрагентов по экспорту продукции, произведенной в Краснодарском крае. В основном это продукция АПК: масложировая продукция, масличные семена и плоды, мясо и пищевые мясные субпродукты. В рамках визита у нас запланирован ряд встреч в официальных и деловых кругах. Будем обсуждать не только вопросы развития торговли, но и привлечение инвестиций, реализацию совместных проектов, — отметил Александр Руппель.
В рамках визита запланировано участие в масштабном международном мероприятии — выставке продуктов питания и технологий переработки FHC Shanghai Global Food Trade Show (FHC CHINA), которая пройдёт с 12 по 14 ноября в Шанхае. В выставке примут участие 15 компаний из Краснодарского края.
Региональный Центр поддержки экспорта совместно с департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края организовал коллективный стенд, на котором компании Кубани смогут продемонстрировать свою продукцию.
Компании Краснодарского края участвуют в выставке в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Среди экспонентов общего стенда — компании, занимающиеся производством зерновых, бобовых и масличных культур, подсолнечного масла, пшеничной муки, свекловичного сахара и кондитерских изделий.
Кроме того, кубанские компании представили на выставке колбасы и паштеты из растительных ингредиентов, варенье, сиропы, витамины, спортивное питание, фиточаи, а также алкогольные и безалкогольные напитки.
FHC China — это ключевое мероприятие в сфере продуктов питания, напитков и технологий переработки. Ежегодно в Шанхае собираются около 2500 участников из 30 государств, пояснили в пресс-службе краевой администрации.