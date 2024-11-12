«Так пиарился на повестке этой». Лукашенко раскритиковал отсутствие Макрона на саммите в Баку

— Я же назвал три войны которые загрязняют атмосферу: хуситов там давят неизвестно за что, на Ближнем Востоке война — перспективы большие втягивания еще других стран, и в Украине — это только крупные, а их более пятидесяти этих конфликтов. Это загрязняет, прежде всего, атмосферу, — заявил он.