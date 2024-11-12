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«Так пиарился на повестке этой». Лукашенко раскритиковал отсутствие Макрона на саммите в Баку

Лукашенко раскритиковал отсутствие Макрона на саммите ООН в Баку.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал отсутствие некоторых мировых лидеров на конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко отметил, что его выступление было тезисным из-за ограничения по времени со стороны организаторов саммита.

— Я сказал тезисно, потому что из-за махрового бюрократизма секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за три минуты скажешь?! — возмутился белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на то, что все страны, в основном, стараются отчитаться «какие они великие», когда на самом деле в плане климата стало еще хуже. В своем выступлении Лукашенко указал на вооруженные конфликты по всему миру, неизменно сказывающиеся и на климате планеты.

— Я же назвал три войны которые загрязняют атмосферу: хуситов там давят неизвестно за что, на Ближнем Востоке война — перспективы большие втягивания еще других стран, и в Украине — это только крупные, а их более пятидесяти этих конфликтов. Это загрязняет, прежде всего, атмосферу, — заявил он.

Белорусский президент напомнил, что об этих факторах он говорил и ранее на саммите в Дубае. Но еще он указал на отсутствие на саммите так называемых производителей.

— Кто больше всего производит? Англосаксы- где они? — возмутился глава республики.

Также Александр Лукашенко раскритиковал отсутствие на климатической конференции президента Франции Эмманюэля Макрона.

— Где господин Макрон, который так пиарился на повестке этой — Парижское соглашение. Где он, его сегодня нет даже. Поэтому они наплевательски относятся. А это просто говорильня очередная, — заключил президент.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не сравнивать северных людей с южными по этой причине.

Кроме того, президент предложил Вучичу интенсифицировать отношения Беларуси и Сербии.

Также белорусский президент пригласил Александру Пахмутову приехать в Беларусь в любое время.