Бобриков заявил о выходе из президентской гонки

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Глава Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков принял решение прекратить свое участие в электоральной кампании по выборам президента, об этом он заявил журналистам во вторник, передает БелТА.
Он отметил, что решение далось непросто, вместе с тем он назвал и причины, по которой снял свою кандидатуру.
«Я являюсь не только членом Высшего политического совета партии “Белая Русь”, который поддержал мою кандидатуру, но и членом “Белорусского союза офицеров”, председателем его Республиканского совета. Эти обстоятельства накладывают еще большую ответственность перед людьми, которые меня выдвигали», — сказал Бобриков.
Он уточнил, что после того, как ЦИК зарегистрировал инициативную группу, начали поступать обращения от офицеров. По словам председателя общественного объединения, они говорили, что Беларусь переживает трудное время.
«Чтобы сберечь страну, обеспечить ее стабильность, главная задача офицерского корпуса — сплотиться вокруг нашего главнокомандующего, поддержать действующего президента на предстоящих выборах. Чтобы обеспечить сплоченность офицерского корпуса, не допустить двояких мыслей среди военных, чтобы поддержать действующего главу государства и нашего лидера, мною было принято такое решение», — добавил он.
Сергей Бобриков родился в Лепеле 15 апреля 1962-го. Он окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, дополнительно получил образование в Военной артиллерийской академии, Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.
По карьерной лестнице Бобриков прошел от командира взвода до начальника Военной академии Беларуси. Он награжден различными госнаградами и орденами, в советское время получил звание мастера спорта по троеборью.
Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года, на данный момент в гонке участвует шесть претендентов.