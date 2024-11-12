Бобриков заявил о выходе из президентской гонки

«Я являюсь не только членом Высшего политического совета партии “Белая Русь”, который поддержал мою кандидатуру, но и членом “Белорусского союза офицеров”, председателем его Республиканского совета. Эти обстоятельства накладывают еще большую ответственность перед людьми, которые меня выдвигали», — сказал Бобриков.