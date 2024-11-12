МИД Молдавии вызвал временного поверенного Грузии из-за слов Кобахидзе

На полях саммита Европейского политического сообщества в Будапеште на прошлой неделе Ираклий Кобахидзе обвинил в двойных стандартах европейских лидеров, требующих расследования фальсификаций на парламентских выборах в Грузии. По его словам, на выборах президента Молдавии «нарушений было гораздо больше». Накануне, вернувшись к этой теме, он заявил, что если и нужно проводить расследование, то в Молдавии.