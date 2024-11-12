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Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в Telegram-канале.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — сообщил он.

На встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в 2024 году, который пройдет 18—19 ноября. Он пояснил, что не хочет срывать мероприятие. По мнению президента, его появление на площадке «двадцатки» нарушило бы нормальную работу форума.

При этом Путин заверил, что власти РФ найдут человека, который на высоком уровне представит интересы страны на предстоящем саммите G20 в Бразилии. Глава государства также особо подчеркнул, что с президентом Бразилии у него «прекрасные дружеские отношения».

Лавров Сергей