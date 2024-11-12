Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20

«Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — сообщил он.
На встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в 2024 году, который пройдет
При этом Путин заверил, что власти РФ найдут человека, который на высоком уровне представит интересы страны на предстоящем саммите G20 в Бразилии. Глава государства также особо подчеркнул, что с президентом Бразилии у него «прекрасные дружеские отношения».