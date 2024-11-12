Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20

На встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в 2024 году, который пройдет 18—19 ноября . Он пояснил, что не хочет срывать мероприятие. По мнению президента, его появление на площадке «двадцатки» нарушило бы нормальную работу форума.