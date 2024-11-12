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Asia Times: Трамп постарается рассорить Москву и Пекин

Сообщения о телефонном разговоре между избранным президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным (хотя Кремль вскоре опроверг их) дали первое представление о тоне и направлении их отношений в ближайшем будущем, пишет Штефан Вольф в статье для Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Независимо от того, состоялся этот разговор или нет, любой — даже косвенный — обмен сообщениями между этой парой должен быть учтен как союзниками США на Западе, так и главным партнером России на востоке — Китаем, говорится в статье Asia Times.

Путин в день предполагаемого телефонного звонка Трампа выступил с длинной речью на ежегодном заседании аналитического дискуссионного клуба «Валдай». И его речь, и его ответы на вопросы аудитории после нее были антизападными и полными уверенности в том, что новый мировой порядок сейчас находится в «фазе подлинного творения».

В то же время Путин не преминул польстить Трампу, назвав его «мужественным человеком» и заявив, что рассмотрит любые предложения Трампа, направленные на восстановление отношений между США и Россией и прекращение «украинского кризиса».

Но затем он уделил значительно больше времени изложению доводов в пользу отношений между Россией и Китаем. Здесь его аудиторией был не столько будущий президент США, сколько его старый друг — председатель КНР Си Цзиньпин.

Причина такой ситуации кроется в одном из посланий Трампа Путину и Си. На предвыборном мероприятии 31 октября Трамп сказал Такеру Карлсону, что он будет работать над «разъединением» России и Китая.

Трамп намекнул, что эти двое являются «естественными врагами», поскольку у России есть огромная территория, которую Китай жаждет заполучить ради своего населения.

Действительно, история отношений России и Китая не лишена конфликтов из-за территории вдоль их длинной сухопутной границы в Сибири. Они стали одной из причин «советско-китайского раскола» в 1960-х годах, который предшествовал открытию США для Китая при тогдашнем президенте Ричарде Никсоне в 1970-х годах.

Однако Трамп, в отличие от Никсона, похоже, намерен попытаться перезагрузить отношения США с Москвой, а не с Пекином.

Хотя сегодня трудно представить себе подобный раскол между Россией и Китаем, явное желание Трампа использовать разногласия между ними в интересах США также не следует игнорировать как совершенно нереалистичное.

На первый взгляд, Путин и Си тесно связаны. Но более глубокое погружение в отношения между Россией и Китаем показывает, что это в первую очередь связи между их нынешними лидерами, и им не хватает институциональной глубины, которая есть у других альянсов.

В России высказывается много недовольства Китаем как в общественных, так и в политических кругах. В России по-прежнему опасаются растущей роли Китая в Центральной Азии и беспокоятся о возможных спорах по поводу давно оспариваемых границ. Многие также возмущены тем фактом, что Москва теперь является «младшим партнером» Пекина, пишет Вольф.

И это те болевые точки, которые Трамп может использовать, чтобы вбить клин между Россией и Китаем.

Впрочем, многое зависит от того, какую форму примет политика Трампа в отношении Украины и что это будет означать для Киева и Запада.

Соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, вероятно, будет включать признание территориальных приобретений России на Украине с 2014 года, полное снятие санкций и широкую международную реабилитацию, предоставленную Москве. Оно также будет включать сокращение обязательств США перед НАТО и обещание не стремиться к дальнейшему расширению альянса, считает Вольф.

Трамп, конечно, может заключить сделку с Путиным, но сомнительно, что российский президент будет ее придерживаться. Путин, по мнению Вольфа, просто будет играть в обоих лагерях в надежде, что Россия таким образом станет третьим партнером наряду с Китаем и США в формирующемся новом международном порядке.

Кроме того, налаживание отношений между США и Россией вряд ли примут европейские партнеры Америки.

Некоторые, включая венгерского премьер-министра Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо, возможно, сочтут эту идею в целом привлекательной. Но Германия и Франция наряду с другими странами ЕС, скорее всего, захотят заключить сделку с Пекином, а не с Москвой. Причина этого — в экономике: европейские страны в значительной степени преодолели свою зависимость от российских нефти и газа, но не от Китая как экспортного рынка.

Тем временем Пекин не будет сидеть сложа руки, пока Трамп пытается вбить клин между Россией и Китаем.

Несмотря на попытки Кремля построить параллельные отношения с Северной Кореей и Ираном, Си сохраняет достаточно экономических рычагов влияния на Москву и собирается использовать их, чтобы удержать Россию на своей стороне.

Как считает Вольф, в дипломатическом плане Москва зависит от Си и возглавляемых Китаем структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Хотя между Москвой и Пекином существуют разногласия, они также разделяют мнение о том, что США находятся в состоянии окончательного упадка, который теперь, вероятно, ускорится из-за потрясений, связанных со вторым президентством Трампа.

Для Китая, в частности, ключевым приоритетом станет предотвращение полного разворота США к Индо-Тихоокеанскому региону. А недопущение Трампа к заключению сделки с Москвой в ущерб Китаю будет одним из главных пунктов повестки Си как средство достижения этой цели.

Трамп может попытаться «открыться» России заключив сделку с Путиным по Украине. Но таким образом он не сможет рассорить Россию и Китай — это скорее рассорит Европу и США и еще больше ослабит НАТО.

Вместо того чтобы сделать Америку снова великой, Трамп может еще больше ускорить ее упадок, ошибочно способствуя разрушению того, что осталось от либерального международного порядка, и вместо того, чтобы перестроить его в соответствии с интересами США.

Трамп Дональд