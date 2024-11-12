Asia Times: Трамп постарается рассорить Москву и Пекин

Некоторые, включая венгерского премьер-министра Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо, возможно, сочтут эту идею в целом привлекательной. Но Германия и Франция наряду с другими странами ЕС, скорее всего, захотят заключить сделку с Пекином, а не с Москвой. Причина этого — в экономике: европейские страны в значительной степени преодолели свою зависимость от российских нефти и газа, но не от Китая как экспортного рынка.