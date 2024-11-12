Asia Times: Трамп постарается рассорить Москву и Пекин

Независимо от того, состоялся этот разговор или нет, любой — даже косвенный — обмен сообщениями между этой парой должен быть учтен как союзниками США на Западе, так и главным партнером России на востоке — Китаем, говорится в статье Asia Times.
Путин в день предполагаемого телефонного звонка Трампа выступил с длинной речью на ежегодном заседании аналитического дискуссионного клуба «Валдай». И его речь, и его ответы на вопросы аудитории после нее были антизападными и полными уверенности в том, что новый мировой порядок сейчас находится в «фазе подлинного творения».
В то же время Путин не преминул польстить Трампу, назвав его «мужественным человеком» и заявив, что рассмотрит любые предложения Трампа, направленные на восстановление отношений между США и Россией и прекращение «украинского кризиса».
Но затем он уделил значительно больше времени изложению доводов в пользу отношений между Россией и Китаем. Здесь его аудиторией был не столько будущий президент США, сколько его старый друг — председатель КНР Си Цзиньпин.
Трамп намекнул, что эти двое являются «естественными врагами», поскольку у России есть огромная территория, которую Китай жаждет заполучить ради своего населения.
Действительно, история отношений России и Китая не лишена конфликтов из-за территории вдоль их длинной сухопутной границы в Сибири. Они стали одной из причин «советско-китайского раскола» в 1960-х годах, который предшествовал открытию США для Китая при тогдашнем президенте Ричарде Никсоне в 1970-х годах.
Однако Трамп, в отличие от Никсона, похоже, намерен попытаться перезагрузить отношения США с Москвой, а не с Пекином.
На первый взгляд, Путин и Си тесно связаны. Но более глубокое погружение в отношения между Россией и Китаем показывает, что это в первую очередь связи между их нынешними лидерами, и им не хватает институциональной глубины, которая есть у других альянсов.
В России высказывается много недовольства Китаем как в общественных, так и в политических кругах. В России по-прежнему опасаются растущей роли Китая в Центральной Азии и беспокоятся о возможных спорах по поводу давно оспариваемых границ. Многие также возмущены тем фактом, что Москва теперь является «младшим партнером» Пекина, пишет Вольф.
Впрочем, многое зависит от того, какую форму примет политика Трампа в отношении Украины и что это будет означать для Киева и Запада.
Соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, вероятно, будет включать признание территориальных приобретений России на Украине с 2014 года, полное снятие санкций и широкую международную реабилитацию, предоставленную Москве. Оно также будет включать сокращение обязательств США перед НАТО и обещание не стремиться к дальнейшему расширению альянса, считает Вольф.
Трамп, конечно, может заключить сделку с Путиным, но сомнительно, что российский президент будет ее придерживаться. Путин, по мнению Вольфа, просто будет играть в обоих лагерях в надежде, что Россия таким образом станет третьим партнером наряду с Китаем и США в формирующемся новом международном порядке.
Некоторые, включая венгерского премьер-министра Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо, возможно, сочтут эту идею в целом привлекательной. Но Германия и Франция наряду с другими странами ЕС, скорее всего, захотят заключить сделку с Пекином, а не с Москвой. Причина этого — в экономике: европейские страны в значительной степени преодолели свою зависимость от российских нефти и газа, но не от Китая как экспортного рынка.
Несмотря на попытки Кремля построить параллельные отношения с Северной Кореей и Ираном, Си сохраняет достаточно экономических рычагов влияния на Москву и собирается использовать их, чтобы удержать Россию на своей стороне.
Как считает Вольф, в дипломатическом плане Москва зависит от Си и возглавляемых Китаем структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Хотя между Москвой и Пекином существуют разногласия, они также разделяют мнение о том, что США находятся в состоянии окончательного упадка, который теперь, вероятно, ускорится из-за потрясений, связанных со вторым президентством Трампа.
Для Китая, в частности, ключевым приоритетом станет предотвращение полного разворота США к Индо-Тихоокеанскому региону. А недопущение Трампа к заключению сделки с Москвой в ущерб Китаю будет одним из главных пунктов повестки Си как средство достижения этой цели.
Вместо того чтобы сделать Америку снова великой, Трамп может еще больше ускорить ее упадок, ошибочно способствуя разрушению того, что осталось от либерального международного порядка, и вместо того, чтобы перестроить его в соответствии с интересами США.