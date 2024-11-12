Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова досрочно сложит полномочия

Ирина Рукавишникова была наделена полномочиями сенатора 15 сентября 2018 года, а затем вновь назначена на пост 19 сентября 2023 года. С февраля 2020 года она является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.