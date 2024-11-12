Стармер намерен добиться кредита для Киева до вступления Трампа в должность

Саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро может иметь решающее значение для Украины. В июне лидеры «Большой семерки» согласились выделить Киеву кредиты на 50 млрд долларов. Они частично будут финансироваться за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после начала военного конфликта в феврале 2022 года. Из этих 50 млрд долларов США пообещали предоставить 20 млрд долларов, однако средства до сих пор не поступили.