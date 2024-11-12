Стармер намерен добиться кредита для Киева до вступления Трампа в должность

Стармер собирается призвать Байдена выделить Киеву кредит в размере 20 млрд долларов до вступления Дональда Трампа в должность 20 января 2025 года. Он также будет настаивать, что Украине наконец следует разрешить использовать англо-французские ракеты большого радиуса действия Storm Shadow и бить ими вглубь России, против чего до сих пор выступает Байден, говорится в статье The Telegraph.
В понедельник во время переговоров в Париже Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили возможность изменения позиции США по применению ракет Storm Shadow. Западные союзники Киева сейчас пытаются работать на двух фронтах (требуют для Украины денег и оружия), чтобы вынудить Байдена пойти дальше в поддержке Украины, чем это запланировано на последние два месяца его пребывания у власти.
Саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро может иметь решающее значение для Украины. В июне лидеры «Большой семерки» согласились выделить Киеву кредиты на 50 млрд долларов. Они частично будут финансироваться за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после начала военного конфликта в феврале 2022 года. Из этих 50 млрд долларов США пообещали предоставить 20 млрд долларов, однако средства до сих пор не поступили.
Ожидается, что британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми выдвинет аналогичные требования на встрече министров иностранных дел «Большой семерки», которая пройдет в Риме в конце ноября.