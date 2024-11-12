Вучич рассказал, когда страны «встанут в очередь» за российским газом

Страны, которые покупают американский сжиженный природный газ (СПГ), будут вынуждены встать в очередь и просить газ у России, когда Вашингтон решит сократить поставки СПГ. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич сербским журналистам в кулуарах 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в Баку.
По словам сербского президента, никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, так как через три-четыре года США могут перестать экспортировать сжиженный природный газ из-за роста внутреннего потребления и других собственных нужд.
«Тогда все станем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа», — заявил Вучич (цитата по «РИА Новости»).
По данным Bloomberg, США экспортировали рекордные 91,2 млн т сжиженного природного газа в 2023 году. В стране есть семь действующих СПГ-терминалов, еще пять находятся в стадии строительства. Главными покупателями американского СПГ в прошлом году стали страны Европы.
Financial Times писала, что в настоящее время объем СПГ на рынке европейского газа составляет 34% по сравнению с 20% до начала конфликта на Украине. При этом предложение этого вида топлива на рынке ограничено, и Европе придется конкурировать за него с Азией.
Россия по-прежнему поставляет СПГ в Евросоюз, однако Еврокомиссия призывала заменить российский сжиженный природный газ американским из-за его меньшей стоимости. Bloomberg писал, что в июле Россия была близка к тому, чтобы обогнать США по поставкам СПГ в европейские страны из-за сокращения американского экспорта: Европа импортировала 1,5 млн т СПГ из США и 1,3 млн т из России.
В январе 2024 года президент США Джо Байден объявил о приостановке рассмотрения новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа. Он сообщил, что власти намерены изучить его влияние на стоимость энергоносителей, энергобезопасность США и окружающую среду. Минэнерго страны пообещало проанализировать, насколько новые проекты по экспорту СПГ соответствуют «общественным интересам».
Действия Байдена оспорили 16 штатов, которые посчитали, что приостановка выдачи лицензий нанесла ущерб экономике и привела к потере рабочих мест. В июле суд в Луизиане обязал администрацию Байдена возобновить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ.
Politico писало, что в 15-м пакете санкций Брюссель собирается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ. В Кремле предупреждали, что попытки «выдавливания» России с энергетических рынков приведут к росту цен на газ для европейских потребителей.