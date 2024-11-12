Депутат Затулин усомнился, что протесты в Абхазии приведут к госперевороту

И в этом же духе принятое решение. То есть оно пытается, не затрагивая вопрос о собственности, об аренде в целом в Абхазии, решить проблему, связанную с тем, что надо развивать эти депрессивные районы. Они развиваются существенно медленнее, именно потому что они не находятся вблизи от России. Совсем другими темпами и возможностями обладает Гагрский район, или Гудаутский, или даже Сухумский, потому что они ближе. Хочу отметить, что сейчас об этом во весь рост встал вопрос, потому что дело идет к открытию воздушного сообщения с Абхазией, которое опять же при поддержке России будет осуществлено в недалеком будущем.