Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане

«Начался второй этап наземной операции в южном Ливане, целью операции является уничтожение ракетного вооружения» Хезболлах«, а также оказание дополнительного давления на террористическую организацию», — говорится в сообщении.
Газета, ссылаясь на армейские источники отмечает, что силы ЦАХАЛ действуют не только на на юге Ливана, но и в Бейруте и долине Бекаа, уничтожая оружейные склады движения. Кроме того, подчеркивается, что за последний месяц’Хезболлах" выпустила около 90 БПЛА по Израилю, большинство из которых были перехвачены.
В сообщении также говорится, что атака северных районов Израиля осуществлялась с тех территорий в Ливане, где еще не действовали силы ЦАХАЛ.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.