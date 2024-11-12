Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане

Газета, ссылаясь на армейские источники отмечает, что силы ЦАХАЛ действуют не только на на юге Ливана, но и в Бейруте и долине Бекаа, уничтожая оружейные склады движения. Кроме того, подчеркивается, что за последний месяц’Хезболлах" выпустила около 90 БПЛА по Израилю, большинство из которых были перехвачены.