Нидерланды возвращают пограничный контроль

Проверки будут проводиться в аэропортах на тех рейсах, которыми чаще всего прибывают в страну нелегальные мигранты или лица, причастные к контрабанде людей. Как заверяет министр, меры по проверке лиц, въезжающих в Нидерланды, будут реализовываться таким образом, «чтобы как можно меньше сказываться на экономическом и пассажирском трафике». При этом власти Нидерландов заявили о готовности делиться информацией с соответствующими ведомствами соседних Бельгии и Германии. Если в течение полугода изменений к лучшему не произойдет, власти Нидерландов готовы продлить действие проверок на границе.
В сентябре аналогичные меры ввела Германия, также сроком на полгода и также с целью борьбы с нелегальной миграцией. Проверку с 16 сентября проходят все лица, въезжающие в Германию из соседних стран. На данный момент, как сообщают германские власти, принятые меры дают положительный эффект. По примеру Германии Франция с 1 ноября начала проверки на границе с Бельгией, Испанией, Люксембургом, Швейцарией, Германией и Италией. Франция, которая ввела эти меры также на полгода, объясняет их усилением террористической угрозы и ростом нелегальной миграции.