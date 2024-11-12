Нидерланды возвращают пограничный контроль

Проверки будут проводиться в аэропортах на тех рейсах, которыми чаще всего прибывают в страну нелегальные мигранты или лица, причастные к контрабанде людей. Как заверяет министр, меры по проверке лиц, въезжающих в Нидерланды, будут реализовываться таким образом, «чтобы как можно меньше сказываться на экономическом и пассажирском трафике». При этом власти Нидерландов заявили о готовности делиться информацией с соответствующими ведомствами соседних Бельгии и Германии. Если в течение полугода изменений к лучшему не произойдет, власти Нидерландов готовы продлить действие проверок на границе.