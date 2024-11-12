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Последние зарубежные новости за 12 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 12 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

CNN назвал причину отказа Мелании Трамп встречаться с Байденами

Источник: Reuters

Мелания Трамп не примет участие в встрече с Джо и Джилл Байден в Белом доме из-за неувязок в расписании. Сейчас она занята презентацией мемуаров. Приглашение было направлено ей на прошлой неделе, как и Дональду Трампу.

Handelsblatt: партии ФРГ договорились о дате досрочных выборов

Источник: РИА "Новости"

В Германии договорились провести досрочные парламентские выборы 23 февраля. Канцлер Олаф Шольц вынесет на обсуждение вопрос доверия правительству 16 декабря. Если депутаты откажут канцлеру в доверии, президент распустит Бундестаг, и новые выборы состоятся в течение 60 дней.

Forbes: Тайвань тайно поставил Украине системы ПВО Hawk

Источник: Dutch Ministry of Defence

Тайвань скрыто передал Украине до 15 установок ПВО Hawk для усиления обороны. Сделка, поддержанная США, не изменила структуру сил ПВО Украины, но заменила потери. Тайвань теперь может составлять до 30% украинских ПВО.

Bloomberg: кого Трамп пригласит в новую администрацию

Источник: AP 2024

Дональд Трамп начал выбирать кандидатов для своей новой администрации. Он ожидает, что они будут следовать его политике «Америка прежде всего», охватывая вопросы пограничной безопасности, внешней политики, торговли и экономики.

FT: Еврокомиссия может высвободить €392 млрд из бюджета ЕС на военные расходы

Источник: Reuters

Еврокомиссия намерена перераспределить €392 млрд из бюджета ЕС, ранее предназначенные для развития депрессивных регионов Евросоюза, на поддержку оборонных нужд и военно-транспортной инфраструктуры.