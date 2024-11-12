Последние зарубежные новости за 12 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

CNN назвал причину отказа Мелании Трамп встречаться с Байденами
Мелания Трамп не примет участие в встрече с Джо и Джилл Байден в Белом доме из-за неувязок в расписании. Сейчас она занята презентацией мемуаров. Приглашение было направлено ей на прошлой неделе, как и Дональду Трампу.
Handelsblatt: партии ФРГ договорились о дате досрочных выборов
В Германии договорились провести досрочные парламентские выборы 23 февраля. Канцлер Олаф Шольц вынесет на обсуждение вопрос доверия правительству 16 декабря. Если депутаты откажут канцлеру в доверии, президент распустит Бундестаг, и новые выборы состоятся в течение 60 дней.
Forbes: Тайвань тайно поставил Украине системы ПВО Hawk
Тайвань скрыто передал Украине до 15 установок ПВО Hawk для усиления обороны. Сделка, поддержанная США, не изменила структуру сил ПВО Украины, но заменила потери. Тайвань теперь может составлять до 30% украинских ПВО.
Bloomberg: кого Трамп пригласит в новую администрацию
Дональд Трамп начал выбирать кандидатов для своей новой администрации. Он ожидает, что они будут следовать его политике «Америка прежде всего», охватывая вопросы пограничной безопасности, внешней политики, торговли и экономики.
FT: Еврокомиссия может высвободить €392 млрд из бюджета ЕС на военные расходы
Еврокомиссия намерена перераспределить €392 млрд из бюджета ЕС, ранее предназначенные для развития депрессивных регионов Евросоюза, на поддержку оборонных нужд и военно-транспортной инфраструктуры.