Джонсон назвал условие отправки на Украину британских военных

Трамп в ходе предвыборной гонки не раз обещал закончить конфликт на Украине еще до вступления в должность. Он критиковал действующую администрацию США за излишнее расходование средств на Украину, а ее президента Владимира Зеленского называл «лучшим продавцом в истории» из-за того, что ему удалось добиться значительной помощи. В то же время Трамп допускал, что для урегулирования конфликта Киеву придется уступить часть территорий.