Джонсон подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение для предотвращения «угрозы со стороны России другим европейским странам». По словам экс-премьера, поражение Украины приведет к «еще большей угрозе на границах европейского континента».
Продолжение финансирования Украины, по мнению Джонсона, является «разумной инвестицией», а отказ от этой стратегии чреват значительно более высокими расходами для Великобритании в будущем.
«Я говорю это для тех людей, которые смотрят и думают, почему мы поддерживаем украинцев? Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет действительно подорвана возрождающейся Россией, угрожающей разным частям Европы», — заявил он.
Такой сценарий, по словам экс-премьера, вынудит Великобританию ввести на Украину свои войска.
Трамп в ходе предвыборной гонки не раз обещал закончить конфликт на Украине еще до вступления в должность. Он критиковал действующую администрацию США за излишнее расходование средств на Украину, а ее президента Владимира Зеленского называл «лучшим продавцом в истории» из-за того, что ему удалось добиться значительной помощи. В то же время Трамп допускал, что для урегулирования конфликта Киеву придется уступить часть территорий.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать со странами НАТО. Причиной начала военной операции на Украине он называл действия самого блока: «Довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на юго-востоке, в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели», — сказал глава государства 7 ноября.
В Москве заявляли, что западные военные уже находятся на территории Украины. Россия рассматривает их как интервентов. По словам Путина, если речь пойдет об «официальных воинских контингентах» иностранных государств, это не изменит ситуацию на поле боя. В Кремле подчеркивали, что отправка военных НАТО на Украину сделает конфликт альянса с Россией неизбежным.
Лондон ранее признавал, что на Украине уже находятся британские военнослужащие. По данным The Times, британские власти также рассматривали возможность отправки в эту страну военных инструкторов.
Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия называл среди причин отказа от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в марте 2022 года, совет Джонсона, который на тот момент был британским премьером. Путин счел этот факт печальным и отметил, что боевые действия могли быть завершены в 2022 году. Сам Джонсон назвал эти заявления «полной чушью и российской пропагандой».