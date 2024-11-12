Протестующие разблокировали мосты в Абхазии после освобождения оппозиционеров

В Абхазии завершились протесты, вспыхнувшие после задержания пятерых оппозиционеров, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Акции начались вечером 11 ноября, митингующие почти на сутки перекрыли три моста в Сухуме, а власти заявляли о массовых беспорядках. В итоге всех задержанных отпустили, а оппозиция извинилась перед гражданами за неудобства. Как проходили и чем закончились протесты в Абхазии — в материале «Газеты.Ru».