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Сенатор Рукавишникова подала в отставку

Сенатор от заксобрания Ростовской области Рукавишникова подала в отставку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

Рукавишникова занимает пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Ее полномочия истекают в сентябре 2028 года.

«Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, другие причины не указаны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос «на пленарном заседании Совета Федерации 20 ноября».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вакантное место может занять экс-глава Ростовской области Василий Голубев.