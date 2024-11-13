Сенатор Рукавишникова подала в отставку

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Рукавишникова занимает пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Ее полномочия истекают в сентябре 2028 года.
«Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, другие причины не указаны», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос «на пленарном заседании Совета Федерации 20 ноября».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вакантное место может занять экс-глава Ростовской области Василий Голубев.