Сенатор Рукавишникова подала в отставку

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.