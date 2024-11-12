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Дональд Трамп назначил Майка Уолтца на должность советника по нацбезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Ранее о планах такого назначения сообщала газета The Wall Street Journal (WSJ). Теперь избранный президент подтвердил это в своей соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«Майк прослужил в армейских силах специального назначения 27 лет, неоднократно участвовал в боевых действиях, за что был награжден четырьмя Бронзовыми звездами, в том числе двумя за доблесть», — написал Трамп. Он добавил, что Уолтц — «эксперт по угрозам, исходящим от Ирана, России и глобального терроризма».

Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2025 года.

Республиканец уже начал формирование своего правительства. Так, главой аппарата Белого дома впервые в американской истории станет женщина — Сьюзан Уайлс. Она одна из руководителей предвыборного штаба господина Трампа, прошедшая с ним все три президентские кампании. Также должности в администрации избранного президента могут получить миллиардер Илон Маск и снявшийся с выборов независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший. Какие должности могут занять они — пока неизвестно.

Трамп Дональд