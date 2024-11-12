Дональд Трамп назначил Майка Уолтца на должность советника по нацбезопасности

Республиканец уже начал формирование своего правительства. Так, главой аппарата Белого дома впервые в американской истории станет женщина — Сьюзан Уайлс. Она одна из руководителей предвыборного штаба господина Трампа, прошедшая с ним все три президентские кампании. Также должности в администрации избранного президента могут получить миллиардер Илон Маск и снявшийся с выборов независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший. Какие должности могут занять они — пока неизвестно.