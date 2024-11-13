Куйвашев призвал ускорить строительство школы на 1,2 тыс. мест в Среднеуральске

Евгений Куйвашев переадресовал вопрос Григорию Сурганову, который присутствовал на заседании. Министр отметил, что школа предусмотрена в проекте комплексного развития территории (КРТ), который разрабатывают ряд застройщиков. «Участок, который предварительно был зарезервирован под школу, было принято решение передвинуть, чтобы покрыть дефицит, который может быть сформирован. Сегодня этих 50 млн руб. недостаточно для строительства, другой строчки у нас нет, можем передать, если такая необходимость возникла у муниципалитета», — сказал господин Сурганов.