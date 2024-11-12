Ольга Чемоданова отказалась от участия в выборах президента Белоруссии

«Мы понимаем прекрасно, что никто, кроме нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся, безопасность нашей страны в первую очередь и, конечно же, такое поступательное развитие нашего государства. Мы — команда нашего президента. Мы были и остаемся этой командой. И самое главное — мы надежный тыл, в чем можно не сомневаться. В этой связи я приняла решение не участвовать в дальнейшей электоральной кампании», — отметила Чемоданова.