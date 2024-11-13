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Премьер Чехии высказался об Украине после разговора с Трампом

Решение конфликта на Украине будет сложным. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

Источник: AP 2024

На вопрос о том, говорил ли ему Трамп что-нибудь о своем плане прекращения огня, Фиала ответил, что не может раскрыть детали беседы. Премьер подчеркнул, что разговор с республиканцем его удивил.

«Я думаю, все мы понимаем, что решение этой ситуации не будет простым. Разговор удивил меня по двум причинам. Это была действительно открытая дискуссия. Трамп расспросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. Я также был удивлен сердечностью и дружелюбием нашей беседы», — сказал Фиала.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США продемонстрировала уязвимость демократии. «У меня сложилось мнение о нем, но оно не имеет отношения к делу. Он — президент, я — президент, и каждый из нас представляет свою страну», — добавил он.

Трамп Дональд