Премьер Чехии высказался об Украине после разговора с Трампом

«Я думаю, все мы понимаем, что решение этой ситуации не будет простым. Разговор удивил меня по двум причинам. Это была действительно открытая дискуссия. Трамп расспросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. Я также был удивлен сердечностью и дружелюбием нашей беседы», — сказал Фиала.