Андрей Бочаров в Волгограде провел встречу с секретарями партийных первичек

«Первичные отделения — это прежде всего фундамент партии. мы каждый день встречаемся с людьми, если нужно, оказываем помощь, — считает Наталья Долгова, секретарь первичного отделения Светлоярского района. — Так было, например, в период пандемии коронавируса, а сейчас много усилий направлено на работу по поддержке участников СВО и их семей. Все это работа на местах. Для нас участие в сегодняшней встрече очень важно и почетно».