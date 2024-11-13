Андрей Бочаров в Волгограде провел встречу с секретарями партийных первичек

Общение проходило на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». Модератором выступил секретарь Волгоградского реготделения партии Сергей Горняков, напомнив, что 2024-й — год первичных организаций, работающих «на земле».
Главным спикером встречи стал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В своем приветственном слове гость первым делом выразил восхищение Центральной набережной Волгограда. По его оценке, к благоустройству приложено немало усилий, Якушев также отметил продуктивность и высокий профессионализм региональной управленческой команды и всей партийной инфраструктуры, системный подход в регионе к патриотическому воспитанию.
В своем выступлении Владимир Якушев обозначил актуальные задачи — в первую очередь подготовку к предстоящему вскоре съезду партии. Остановился он на внутрипартийной дискуссии по изменениям в народной программе. Говорилось и о том, как «взбодрить» деятельность первичных организаций, об их грантовой поддержке в рамках ежегодных конкурсов, о социальных лифтах для молодых партийцев.
«Бывая на территориях, всегда встречаюсь с секретарями первичек, с партийным активом. Важно предметно говорить и обсуждать вопросы партийного строительства, задачи, которые перед нами ставит президент, — сказал Владимир Якушев. — Совместное обсуждение позволяет допускать гораздо меньше ошибок в работе».
Андрей Бочаров подчеркнул, что на территории Волгоградской области стабильная обстановка и в этом заслуга и партии, а также ее сторонников. Сегодня региональное отделение партии «Единая Россия» является авангардом в решении знаковых задач в регионе. Глава региона предложил расширить полномочия реготделений партий в части отзыва депутатов-партийцев различного уровня вне зависимости от способа избрания.
«Если будет право регионального отделения принимать решение об отзыве депутатов различного уровня, все будут работать на своих местах, — отметил глава региона. — Наша задача — сформировать сильную структуру “Единой России” на всех уровнях, в том числе побуждать другие политические силы следовать этому примеру».
В обсуждении поднимались различные вопросы внутрипартийной жизни, партийного строительства.
«Первичные отделения — это прежде всего фундамент партии. мы каждый день встречаемся с людьми, если нужно, оказываем помощь, — считает Наталья Долгова, секретарь первичного отделения Светлоярского района. — Так было, например, в период пандемии коронавируса, а сейчас много усилий направлено на работу по поддержке участников СВО и их семей. Все это работа на местах. Для нас участие в сегодняшней встрече очень важно и почетно».
Юрий Потапов, секретарь первичного отделения Кумылженского муниципального района, также отмечает, что в период СВО люди в партийной организации объединяются вокруг этой работы.
«На базе нашей партийной организации произошло объединение людей, — заявил Юрий Потапов. — Жители оказывают помощь нашим бойцам, которые находятся в зоне боевых действий. Заливаем окопные свечи, шьем наволочки, простыни, собираем гуманитарные грузы и отправляем им».
Напомним, 2024 год в «Единой России» объявлен годом первичных отделений по предложению председателя партии Дмитрия Медведева. Оно было озвучено на XXI съезде партии в декабре 2023 года. 19 сентября «Единая Россия» провела первый Совет первичных отделений партии. Секретари базовых партийных организаций всех 89 регионов представили свои предложения по их развитию.