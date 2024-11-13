Опубликовано первое видео разрушенной дамбы в Курахово

На записи видно, что дамба Кураховского водохранилища практически полностью разрушена.
«Уничтожено минимум 2/4 секций дамбы. Очень громко там бахнуло. Это определенно ВСУ взорвали, наши туда подойти просто б не смогли. Дамба находится в десяти километрах от линии фронта. Характер наблюдаемых повреждений и сила взрыва говорят о том, что работали инженеры-саперы ВСУ», — пояснил собеседник агентства, предоставивший кадры.
Во вторник председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР. О том, что ВС России продвигаются в самом Курахово и перерезают там пути снабжения украинской армии, сообщил и глава ДНР Денис Пушилин.
При этом 11 ноября назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о повреждении плотины Кураховского водохранилища в подконтрольной ВСУ части ДНР. О повреждении плотины сообщил и ряд украинских СМИ.
По утверждению Филашкина, дамбу подорвали, чтобы разделить наступление ВС России на данном направлении по линии разлива реки Орлова и Волчья.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.