Опубликовано первое видео разрушенной дамбы в Курахово

Во вторник председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР. О том, что ВС России продвигаются в самом Курахово и перерезают там пути снабжения украинской армии, сообщил и глава ДНР Денис Пушилин.