Economist: выборы на Украине могут пройти уже 25 мая 2025 года

По оценкам журнала, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно одержать на них победу, поскольку его не считают «бесспорным военным лидером». Издание также обращает внимание на то, что, согласно результатам опросов общественного мнения, поступившим в его распоряжение Зеленскому бы «не поздоровилось» в последнем туре выборов, если бы его соперником стал бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.