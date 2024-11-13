Умер последний глава комсомола СССР Зюкин

Умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин, сообщает Telegram-канал Mash. Ему было 70 лет.
По данным канала, Зюкин долго и тяжело болел и давно не появлялся на публике.
Последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ фактически провозгласил переход комсомольцев в бизнес. Среди них оказались такие личности, как Сергей Лисовский, Михаил Фридман и Борис Березовский.
Ранее в одной из больниц Москвы на 82-м году умерла последний чрезвычайный и полномочный посол СССР в Швейцарии Зоя Новожилова. Прощание с ней прошло 30 октября в Малом зале Троекуровского кладбища Москвы.