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Небензя: Россия поддерживает новый проект резолюции СБ ООН по Газе

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает подготовленный 10 непостоянными членами ООН проект резолюции по сектору Газа с требованием о прекращении огня и призывает поставить его на голосование. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Cовет Безопасности обязан как можно скорее выйти из состояния паралича, в котором он стараниями США пребывал последние месяцы под неустанные мантры о грядущем заключении сделки между Израилем и ХАМАС, — сказал он на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Газе. — Пришло время действовать. Именно поэтому Россия выражает полную поддержку подготовленному десяткой непостоянных членов СБ проекту резолюции по Газе с прямым требованием о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении всех заложников и призывает к его постановке на голосование без дальнейшего промедления».

Глава российского диппредставительства отметил, что резолюция 2735 оказалась лишь инструментом для выигрыша времени для Израиля. «Скажем прямо: наши американские коллеги сознательно водили нас всех за нос, выигрывая для Израиля время для реализации его планов по истреблению как можно большего числа палестинцев в Газе и превращению этой территории в абсолютно непригодную для жизни зону», — указал Небензя.

ООН