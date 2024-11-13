Небензя: Россия поддерживает новый проект резолюции СБ ООН по Газе

«Cовет Безопасности обязан как можно скорее выйти из состояния паралича, в котором он стараниями США пребывал последние месяцы под неустанные мантры о грядущем заключении сделки между Израилем и ХАМАС, — сказал он на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Газе. — Пришло время действовать. Именно поэтому Россия выражает полную поддержку подготовленному десяткой непостоянных членов СБ проекту резолюции по Газе с прямым требованием о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении всех заложников и призывает к его постановке на голосование без дальнейшего промедления».
Глава российского диппредставительства отметил, что резолюция 2735 оказалась лишь инструментом для выигрыша времени для Израиля. «Скажем прямо: наши американские коллеги сознательно водили нас всех за нос, выигрывая для Израиля время для реализации его планов по истреблению как можно большего числа палестинцев в Газе и превращению этой территории в абсолютно непригодную для жизни зону», — указал Небензя.