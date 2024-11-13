СМИ: на Украине обеспокоены тем, что Помпео не будет в администрации Трампа

В июле экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.
«По мере приближения президентства Трампа Украина готовится к переменам, единственное, в чём (украинские чиновники — ред.) уверены, так это то, что они будут. В других вопросах чиновники менее уверены… Они были встревожены, когда он (Трамп — ред.) объявил, что бывший госсекретарь Майк Помпео, считающийся более благосклонным, не будет присутствовать в администрации», — говорится в сообщении.
Как пишет журнал, теперь беспокойство у украинских чиновников вызывает то, что «предложение» Трампа Украине станет больше похоже на идеи, выдвинутые будущим вице-президентом при Трампе Джей-Ди Вэнсом, что, по сути, исключит членство Украины в НАТО.
«Очень негативное развитие событий», — заявил журналу источник в службе безопасности Украины.
Джей Ди Вэнс в конце октября заявил, что не хотел бы войны с Россией и предпочел бы мирные переговоры по конфликту на Украине с участием Москвы. Ранее он также заявлял, что никто не верит в то, что Киеву удастся вернуться к границам с Россией на 1991 год, назвав эти планы абсурдными. Сам же Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис на телеканале ABC News на вопрос модератора о том, желает ли он победы Украины, заявил, что просто хочет положить конец конфликту.
Ранее сообщалось, что кандидатура будущего министра обороны США остается одной из главных интриг новой администрации Дональда Трампа после того, как все ранее обсуждавшиеся кандидаты, которым предстояло бы заняться «перестройкой» Пентагона, были исключены из списка по различным причинам.
Помпео занимал должность госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года, когда бывшего лидера США сменил действующий президент Джо Байден.
Вслед за победой Трампа на президентских выборах в США 5 ноября в американских СМИ фигурировали имена бывшего американского государственного секретаря Майка Помпео, конгрессмена от Флориды и соратника будущего главы государства Майка Уолца и сенатора от Арканзаса Тома Коттона.
Позднее Трамп развеял слухи относительно Помпео, заявив, что не станет приглашать его в новую администрацию. По данным газеты Washington Post, Уолцу было предложено стать советником будущего президента по национальной безопасности, а Коттон и вовсе сам исключил себя из списка в связи с перспективой возглавить комитет по разведке сената США.