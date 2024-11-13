СМИ: на Украине обеспокоены тем, что Помпео не будет в администрации Трампа

Джей Ди Вэнс в конце октября заявил, что не хотел бы войны с Россией и предпочел бы мирные переговоры по конфликту на Украине с участием Москвы. Ранее он также заявлял, что никто не верит в то, что Киеву удастся вернуться к границам с Россией на 1991 год, назвав эти планы абсурдными. Сам же Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис на телеканале ABC News на вопрос модератора о том, желает ли он победы Украины, заявил, что просто хочет положить конец конфликту.