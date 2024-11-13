Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки

«Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)», — говорится в заявлении Трампа.
Отмечается, что Рэтклифф подловил предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на том, что якобы российский след в кампании Трампа был фейком. Также Рэтклифф якобы отказался врать американскому народу касательно контента на скандальном ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена.
Ранее Трамп назначил на должность советника по нацбезопасности конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, который выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.