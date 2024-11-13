Таллахасси
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки.

Источник: Reuters

«Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)», — говорится в заявлении Трампа.

Отмечается, что Рэтклифф подловил предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на том, что якобы российский след в кампании Трампа был фейком. Также Рэтклифф якобы отказался врать американскому народу касательно контента на скандальном ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп назначил на должность советника по нацбезопасности конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, который выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.

Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.