Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником по Ближнему Востоку

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на пост специального посланника Соединенных Штатов по Ближнему Востоку, согласно распространенному заявлению.
Ранее Уиткофф также был назначен в комитет по предстоящей инаугурации. Упоминалось, что он является близким другом Трампа.
«Я рад объявить, что назначил Стивена С. Уиткоффа специальным посланником по Ближнему Востоку Стив будет неумолимым голосом мира и заставит нас всех гордиться», — говорится в заявлении Трампа.
Из прилагаемой биографии следует, что Уиткофф не имеет никакого опыта в области дипломатии, политики и вопросов Ближнего Востока. Его карьера в основном сосредоточена на проектах в сфере недвижимости в США.
Ранее Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца (республиканец от штата Флорида) своим помощником по национальной безопасности. Майк Уолтц является «признанным лидером в сфере национальной безопасности».