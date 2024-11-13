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Трамп назначил инвестора Уиткоффа спецпосланником по Ближнему Востоку

Уиткофф не имеет никакого опыта в области дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, объявил о назначении инвестора Стива Уиткоффа на пост специального посланника Соединенных Штатов по Ближнему Востоку, согласно распространенному заявлению.

Ранее Уиткофф также был назначен в комитет по предстоящей инаугурации. Упоминалось, что он является близким другом Трампа.

«Я рад объявить, что назначил Стивена С. Уиткоффа специальным посланником по Ближнему Востоку Стив будет неумолимым голосом мира и заставит нас всех гордиться», — говорится в заявлении Трампа.

Из прилагаемой биографии следует, что Уиткофф не имеет никакого опыта в области дипломатии, политики и вопросов Ближнего Востока. Его карьера в основном сосредоточена на проектах в сфере недвижимости в США.

Ранее Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца (республиканец от штата Флорида) своим помощником по национальной безопасности. Майк Уолтц является «признанным лидером в сфере национальной безопасности».